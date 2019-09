Bárbara Guimarães deixa Coliseu em lágrimas com discurso sentido na gala dos Globos de Ouro

A apresentadora Bárbara Guimarães foi este domingo recebida com um emocionante discurso do jornalista Bento Rodrigues durante a gala dos Globos de Ouro no Coliseu. O discurso de Bárbara levou muitos dos presentes às lágrimas enquanto aplaudiam as palavras emocionadas da apresentadora."Nunca tive medo dos desafios, continuo forte e a acreditar", afirmou categoricamente Bárbara Guimarães, que tem estado afastada da televisão devido à batalha que tem travado contra um cancro da mama."Eu sei que às vezes na vida nada disto faz sentido, mas há uma razão, há um sentido. O grande sentido é que nós somos muitos mais fortes do que pensamos!", concluiu Bárbara Guimarães.