Bárbara Sarmento tem ambição e sedução em "Alguém Perdeu"

Rafaela Covas é uma das atrizes que faz parte do elenco da primeira telenovela da CMTV.

Elegante, sedutora e fogosa. Assim é Bárbara Nogueira Sarmento, a personagem a quem a atriz Rafaela Covas vai dar corpo na primeira novela da CMTV, ‘Alguém Perdeu’, a estrear no dia 18 de Março.



Ambiciosa, sempre a pensar no lucro, Bárbara é cunhada de Madalena, e sua sócia no negócio de clínicas. É médica especialista em infertilidade.



Inconformada com um casamento sem chama, recorre a jovens prostitutos de luxo. É mãe de dois filhos, com os quais é altamente conservadora.



Sobre a experiência de participar na primeira novela da CMTV, a atriz não podia estar mais satisfeita.



"As gravações estão a correr lindamente. Está a ser tudo muito divertido e bonito de se fazer", diz Rafaela Covas. "Tivemos uma sorte enorme, porque este projeto está a ser muito acarinhado"