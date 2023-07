Barbara Millicent Roberts nasceu há 64 anos na cidadezinha de Willow, no estado norte-americano do Wisconsin.



Presumo que por isso este santo ano de 2023 passe o tempo a ouvir, em jeito de brincadeira, os versos de uma das mais famosas canções pop, por acaso duma banda que também começa por B, os Beatles: “Ainda me amarás/quando eu tiver 64”?









