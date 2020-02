Bastonário reforça painel de opinião do CM

Luís Menezes Leitão, eleito bastonário da Ordem dos Advogados em dezembro último, vai reforçar a equipa de colunistas do. A partir desta semana, o advogado e professor catedrático passa a assinar uma crónica todas as quartas-feiras, publicada na secção Sociedade, com o título ‘Lei e Ordem’."Estou entusiasmado com este desafio. Escrevo textos de opinião há vários anos e esta é mais uma oportunidade de dar a conhecer aquilo que penso sobre os temas da Justiça", afirma aoMenezes Leitão. "Quero escrever para todos os públicos e dar a minha opinião no Correio da Manhã é uma oportunidade para chegar a pessoas muito diversas. Até porque o jornal tem desempenhado um papel importante na difusão dos temas que domino e sobre os quais faço questão de escrever."Professor da Universidade de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa, nas quais tem lecionado disciplinas de Direito Civil, Direito das Obrigações e Direito dos Contratos, Direito do Trabalho e Direito da Sociedade da Informação, desde 1986, escreveu mais de 20 obras sobre temas de Direito. É ainda o autor de uma biografia com mais de 700 páginas de Marcello Caetano, o último presidente do conselho do Estado Novo.Em meados de dezembro último foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados. Venceu a segunda volta das eleições com 43,9% dos votos, derrotando Guilherme Figueiredo, que estava em funções. Era presidente do Conselho Superior.