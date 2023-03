O canal de televisão britânico BBC informou, esta segunda-feira, que o ex-jogador de futebol Gary Lineker vai voltar aos programas do canal.Após o canal televisivo ter suspendido as funções de Lineker como apresentador por ter criticado a política de imigração do governo britânico, a BBC vai analisar a forma como os apresentadores podem utilizar os meios de comunicação social, segundo a agência Reuters.