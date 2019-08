Benfica divide ribalta dos media com Bruno Fernandes

Ranking mediático do futebol

Bruno Fernandes foi o jogador que captou mais atenção dos media ao longo da temporada 2018/19. Os dados são da Cision, que monitorizou mais de dois mil meios de comunicação social no período entre 18 de agosto e 29 de maio de 2019.O capitão do Sporting foi referido em 17 266 notícias e falado durante 4313 horas na rádio e na televisão, qualquer coisa como 180 dias. Um mediatismo explicado pela sua performance desportiva, numa época em que foi considerado o melhor jogador do campeonato português e tornou-se o médio com mais golos (32) numa só temporada na Europa, ultrapassando o inglês Lampard.Questões não desportivas, como o novo contrato que Bruno Fernandes assinou com o Sporting depois de se ter desvinculado devido ao ataque à Academia de Alcochete, não tiveram impacto para a liderança deste estudo. O mesmo não se pode dizer do 2º classificado do ranking. João Félix ficou a uma curta distância do colega da Seleção Nacional, apesar de só ter passado a ser titular no Benfica em janeiro. Só que o jovem beneficiou de todo o burburinho sobre a transferência milionária para o Atl. Madrid.Ao nível dos clubes, e sem surpresas, o campeão Benfica dominou as notícias (153 mil), seguido por FC Porto e Sporting. Apesar da recuperação fantástica que levou ao título de campeão (com 18 vitórias em 19 jogos da I Liga) e de ter disputado mais jornadas, Bruno Lage foi menos falado do que Rui Vitória e teve sensivelmente metade da atenção de Sérgio Conceição. Marcel Keizer fica longe – é maior a diferença para os colegas dos rivais do que para o homem que o antecedeu em Alvalade, José Peseiro.Frederico Varandas tomou posse como presidente do Sporting a 10 de setembro de 2018 e teve de reorganizar o clube depois da destituição de Bruno de Carvalho. Mesmo assim, foi mencionado menos vezes do que Luís Filipe Vieira. Pinto da Costa teve um ano tranquilo.O processo E-Toupeira, que envolve Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, deu origem a 8472 notícias e a mais de 98 dias de emissão na TV e rádio. Já o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, teve direito a menos artigos (7755), mas foi mais falado nas emissões televisivas e radiofónicas (quase 122 dias de emissão).