Benfica e Fly Emirates renovam patrocínio

Nome da transportadora aérea continua a ser exibido na parte da frente das camisolas das águias.

Por Hugo Real | 01:30

O contrato de patrocínio assinado entre a Benfica SAD e a Fly Emirates a 19 de maio de 2015 terminou a 30 de junho deste ano. Contudo, e sem que nenhuma das partes tenha anunciado a sua renovação, as águias continuam a surgir com a marca da transportadora aérea detida pelo emirado do Dubai na parte da frente das camisolas da equipa de futebol.



De acordo com o prospeto da emissão obrigacionista lançada a 29 de junho pela SAD encarnada, o contrato entre o Benfica e a Fly Emirates "vigorará até ao final da época de 2017/18, encontrando-se em processo de renovação".



Uma renovação que, sabe o CM, já aconteceu. A época terminou no dia seguinte à publicação do prospeto, ou seja, a 30 de junho e desde o início da pré-temporada (com o Napredak, a 10 de julho), num total de 16 partidas já realizadas, as camisolas do Benfica mantêm o patrocínio da Fly Emirates.



Questionados pelo CM sobre a renovação deste acordo, assim como sobre os valores e a duração do mesmo, os encarnados apenas dizem que falarão "no momento oportuno".



Recorde-se que o último contrato, que foi divulgado na internet no final do ano passado, tinha montantes progressivos. Em 2015/16, as águias receberam 5,3 milhões de euros, mais um milhão de prémio pelo título. Na época seguinte, o valor foi de 5,5 milhões, mais um milhão de prémio pela conquista do campeonato.



Já na temporada passada, em que o FC Porto foi campeão, o acordo rendeu ‘apenas’ 5,7 milhões.