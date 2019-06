Benfica paga 34 mil euros por insultos ao FC Porto

O Benfica foi condenado a pagar uma multa de 34 340 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD), por um dos seus colaboradores, Valdemar Duarte, na BTV, ter chamado "corja" ao FC Porto e "mafioso" ao dirigente Luís Gonçalves, no relato do jogo entre as duas equipas, no dia 22 de janeiro, a contar para as meias-finais da Taça da Liga.Segundo o CD, as seguintes expressões, utilizadas durante o relato, foram dadas como provadas: "[…] Mais de cinco minutos depois [hora prevista para o início da partida] chegou a corja do FC Porto", "Falando à boa maneira do Bocage, este mafioso deste engenheiro Luís Gonçalves mete nojo, dizer que é um cão a abater é ofender a raça canina."O CD considerou que tais expressões ofenderam a honra e a reputação do FC Porto e de Luís Gonçalves. O clube da Luz, por seu lado, defendeu-se, alegando que Valdemar Duarte "não tem qualquer vínculo jurídico à Benfica SAD" e que as afirmações que fez "vinculam tão-somente o referido jornalista", pedindo por isso o arquivamento do processo.O CD não acolheu tal argumentação, vincando que a BTV é "um órgão de comunicação social" do Benfica ou da SAD, que devem ser responsabilizados pelas "declarações que forem proferidas e divulgadas pelo referido canal".Lembrou ainda que o Benfica "não manifestou, em momento posterior e publicamente, qualquer discordância" com o que foi dito na BTV.Fonte oficial do Benfica disse esta sexta-feira aoque o clube vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.