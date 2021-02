Bernardo Bairrão morreu, ontem, aos 54 anos, vítima de doença prolongada, não resistindo a uma batalha contra o cancro. A sua partida é agora chorada, sobretudo na Media Capital à qual dedicou parte da sua vida, tendo desempenhado o cargo de administrador.









Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, chegou à empresa dona da TVI em 1994, como subdiretor da área financeira, e meses depois já ocupava o cargo de Diretor Coordenador da estação, tendo sido nomeado administrador em 2001. Durante o seu mandato acompanhou alguns dos grandes sucessos do canal, que consolidava audiências e, em 2010, foi com orgulho que, ao lado do elenco da telenovela ‘Meu Amor’, viu a trama ser distinguida com um Emmy internacional, o primeiro para a estação. Um sucesso que partilhou com a mulher, Maria Ana Borges de Sousa, que ocupava então um cargo na administração da Plural, responsável pela ficção da TVI.

Um ano depois, Bairrão foi convidado para ser secretário de estado no ministério da Administração Interna, liderado por Miguel Macedo, mas não chegou a tomar posse. Na altura, foi noticiado que foi o então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho a opor-se à nomeação do antigo administrador da Media Capital para um cargo no Governo.





Nos últimos anos, estava ligado à Global Minds, uma empresa que gere fundos de investimento.