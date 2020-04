'Big Brother' estreia dia 26 de abril

A TVI anunciou que a próxima temporada do ‘Big Brother’ já tem uma nova data de estreia: 26 de abril, domingo da próxima semana. De lembrar que o arranque do reality show apresentado por Cláudio Ramos estava inicialmente previsto para 22 de março, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19.



O CM sabe que nas duas primeiras semanas, os concorrentes vão viver em apartamentos vigiados por câmaras. Só ao fim desse período, a 10 de maio, e de terem feito testes ao coronavírus, vão entrar na casa na Ericeira e conhecer-se pessoalmente. Como é habitual no formato, não têm contacto com o mundo exterior.

Ver comentários