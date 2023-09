A nova edição de ‘Big Brother’ - a 16.ª em Portugal, incluindo temporadas com famosos - arrancou este domingo a liderar. A primeira parte da gala apresentada por Cristina Ferreira foi vista por uma média de 1 175 100 telespectadores e registou 22,9% de share, vencendo ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’ e ‘Casados no Paraíso’, da SIC.









