“Black Mirror” volta aos ecrãs e conta com a participação de Miley Cyrus

A quinta temporada de "Black Mirror" - série da plataforma Netflix - voltou aos ecrãs no dia 5 de junho com novas histórias para contar. A série centrada no impacto da tecnologia na humanidade e, principalmente, nos dias atuais, contou com a participação da artista Miley Cyrus.

A atriz e cantora participou num dos episódios da nova temporada gravado na África do Sul. Miley contou que a sua personagem "tem vários lados diferentes" e "muitas dimensões" numa entrevista a uma estação de rádio dos Estados Unidos.

"Eu odeio tudo, mas pela primeira vez senti-me realmente orgulhosa do meu trabalho", confessou a artista.

Em abril, o criador da série, Charlie Brooker, explicou o que pretendia abordar em todos os episódios de "Black Mirror", visto que muitas vezes os telespectadores não conseguiam entender o que o autor pretende criticar na sociedade atual.

Na maior parte dos episódios, os temas abordados contêm aspetos negativos que estão relacionados com a maneira como a tecnologia é usada atualmente.



"Mas o problema não é a tecnologia – de forma alguma. A questão que abordamos na série é a má utilização dela. Fico chateado quando dizem que 'Black Mirror' é uma produção contrária à tecnologia", disse o criador.