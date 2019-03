Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bloco e PCP querem acabar com o Conselho Geral Independente da RTP

Os dois partidos propõem um novo modelo de governação para a estação pública.

Por João Bénard Garcia e Paulo Abreu | 01:30

O Bloco de Esquerda (BE) entregou esta segunda-feira, dia 11, para agendamento parlamentar, um projeto-lei que visa mudar o modelo de ‘governance’ da RTP e garantir que serão os deputados quem, por maioria simples, assegurarão a eleição, por mérito, do presidente do Conselho de Administração da rádio e televisão pública e também a sua destituição pela Assembleia da República, caso não cumpra os objetivos propostos.



Com este projeto-lei, o partido de Catarina Martins quer transferir para a Assembleia da República a responsabilidade pela nomeação do presidente da estação, acabando com o Conselho Geral Independente (CGI), criado em 2014 pelo anterior executivo, segundo uma lei que teve a assinatura do então ministro-adjunto Miguel Poiares Maduro.



"Feito o balanço, facilmente se conclui que o CGI não resolveu qualquer problema da RTP", refere o documento esta segunda-feira entregue pelo BE, apontando para "a degradação dos recursos, com o desgaste das infraestruturas e a escassez de meios, aumento da precariedade dos seus profissionais, bloqueios à integração de precários e à negociação dos direitos dos trabalhadores".



O PCP, recorde-se, também propôs na sexta-feira, 8, acabar com a supervisão e fiscalização interna da empresa, propondo o fim do CGI e a criação de um órgão composto por representantes dos trabalhadores e dos partidos. Ao CM, o presidente do CGI, António Feijó, mostra-se muito lacónico: "É uma matéria da Assembleia da República e, portanto, que nos excede."