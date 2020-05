Bruxelas faz ultimato a gigantes da Internet

Thierry Breton e Mark Zuckerberg protagonizaram na terça-feira um debate online em que o comissário europeu aproveitou para deixar alguns ‘recados’ às gigantes tecnológicas norte-americanas, em especial ao presidente-executivo do Facebook, a quem disse, de uma forma muito cordial, para "se portar bem" e "não se armar em esperto".Comissário do Mercado Interno, Breton deu a entender durante a discussão promovida pelo grupo de reflexão Centro de Regulação na Europa que os GAFA - Google, Amazon, Facebook e Apple - têm um papel fundamental na recuperação económica dos próximos anos e que a evasão fiscal não será tolerada."Falemos de impostos. Eu também já fui presidente-executivo, mas dizia sempre à minha equipa: não se armem em espertos, paguem impostos quando têm de o fazer, não optem por paraísos fiscais", disse, acrescentando: "Estamos a entrar num mundo digital e com grandes problemas financeiros especialmente devido à crise da Covid-19, pelo que temos de encontrar uma forma de atuarmos em conjunto."Zuckerberg optou pelo silêncio enquanto Breton continuava os seus avisos. "Na Europa temos valores claros e fortes. E se compreender muito bem os valores sobre os quais construímos o nosso continente, ano após ano, vai perceber como é que se deve comportar", afirmou, ameaçando com regulação: "Não criem uma guerra por não seguirem as regras do mercado interno."