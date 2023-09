A Comissão de Cultura

e Educação (CCE) do Parlamento Europeu aprovou, esta quinta-feira, uma alteração à Lei Europeia da Liberdade dos Meios de Comunicação Social (ou Media Freedom Act) com o objetivo de reforçar a proteção contra interferências políticas e aumentar os requisitos de transparência, para que estes se apliquem a todos os conteúdos dos media, nomeadamente sobre os seus acionistas e apoios financeiros, e não apenas às notícias e assuntos atuais, conforme proposto pela Comissão Europeia.





Com 24 votos a favor, três contra e quatro abstenções, os eurodeputados defenderam “novas regras que obrigam os Estados-membros a assegurar a pluralidade e a proteger a independência dos media em relação a interesses governamentais, políticos, económicos ou privados”. O texto aprovado “proíbe todas as formas de interferência e pressão sobre os meios de comunicação social, incluindo obrigar os jornalistas a revelar as suas fontes, aceder a conteúdos encriptados nos seus dispositivos e utilizar software de vigilância contra eles”, indica a CCE em comunicado.