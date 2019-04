Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara da Coragem vai estar em Coimbra no próximo sábado

Faça ouvir a sua voz. Denuncie as situações que entender mais pertinentes. Esperamos por si no parque Verde do Mondego.

18:23

A Câmara da Coragem estará em Coimbra, no próximo sábado, dia 13, das 10h00 às 18h00, no parque Verde do Mondego, junto à ponte Pedonal Pedro e Inês (margem direita do lado da universidade).



Esperamos por si. Faça ouvir a sua voz. Entre na Câmara da Coragem. Mais de oito dezenas de pessoas já o fizeram.



Primeiro em Lisboa, no Parque das Nações, depois em Aveiro, na Feira de Março. Leitores do CM e telespectadores da CMTV, de todas as idades, denunciaram situações que, no seu entender, merecem outro olhar e atenção. Os melhores momentos ficaram registados em vídeo, que podem ser vistos no site do CM.



Do rol de denúncias recebidas, as mais pertinentes foram encaminhadas para a equipa de investigação do CM para análise e eventual desenvolvimento.

A Câmara da Coragem é uma das iniciativas mais importantes das comemorações dos 40 anos do CM. Participe.