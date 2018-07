Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa tenta travar providência cautelar

Autarquia lisboeta vai invocar interesse público para fazer avançar negócio com a JCDecaux.

Por Duarte Faria | 01:30

A Câmara de Lisboa vai invocar, em reunião extraordinária marcada para esta quinta-feira, o interesse público para adjudicar a concessão dos meios de publicidade exterior da capital à JCDecaux por 15 anos, sabe o CM.



A resolução fundamentada, que irá a votos da vereação, permitirá contornar a providência cautelar interposta por outra das empresas que se apresentou a concurso, a dreamMedia, a 22 de junho.



Ao CM, Ricardo Bastos, CEO da dreamMedia, lamenta que a autarquia liderada por Fernando Medina continue a "defender a ilegalidade da proposta da JCDecaux" e considera o mecanismo encontrado pela câmara para suspender os efeitos da providência cautelar "perfeitamente desadequada para esta situação".



"A Câmara quer proteger a JCDecaux, favorecendo claramente os seus interesses neste concurso, garantindo a assinatura do contrato a qualquer custo", afirma o responsável da dreamMedia.



Já a MOP, outra das empresas que se apresentou a concurso, estranha a "pressa" que a autarquia manifesta agora, depois de "se ter atrasado quase dois anos a lançar este concurso" e "demorado cerca de ano e meio a decidir sobre o mesmo".



Defende ainda que este processo "carece de autorização prévia da Autoridade da Concorrência".



Recorde-se que este é um dos concursos municipais mais atribulados dos últimos anos, com as várias partes a alegarem ilegalidades no processo.



A proposta da JCDecaux representa uma contrapartida de 8,3 milhões de euros por ano para a Câmara, num valor total de 124,5 milhões de euros.