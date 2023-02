Cameron explica que era impossível Jack ter sobrevivido em ‘Titanic’

Durante 25 anos, James Cameron viveu atormentado com a morte de Jack Dawson, a personagem interpretada por Leonardo DiCaprio em ‘Titanic’. Por isso, o realizador decidiu fazer um documentário em que explica cientificamente que era impossível o herói do filme ter sobrevivido.



Em ‘Titanic: 25 Years Later’, que hoje estreia no National Geographic norte-americano (data de exibição em Portugal será anunciada em breve), o cineasta pretende terminar "de uma vez por todas" com o debate e as reclamações sobre a cena em que, durante o naufrágio do navio, Jack ajuda Rose (Kate Winslet) a subir para um painel de madeira (afinal, não era uma porta), de forma a protegê-la das águas geladas do Atlântico Norte.









