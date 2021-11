Campanha Black Friday no Correio da Manhã: 50% de desconto na assinatura digital anual

A Black Friday chegou ao: a partir desta sexta-feira, 19 de novembro, a assinatura digital anual está comO valor da assinatura era de 69,99 euros e até dia 3 de dezembro está a metade do preço, 34,99.Por apenas 2,92 euros por mês os assinantes dopodem ter acesso a toda a informação exclusiva, reportagens interativas, opinião e artigos do Viver com Saúde. Podem ainda aceder ao e-paper e ler o jornal antes deste chegar às bancas, tal como receber as newsletters exclusivas ou tornar-se membro do Clubeonde as vantagens passam por ofertas, convites, passatempos e descontos.