Dos 180 milhões de euros entregues no ano passado pelos portugueses à RTP, através da Contribuição para o Audiovisual (CAV), a maior fatia - 142 milhões de euros - serviu para financiar os canais de televisão do serviço público.



De acordo com um documento interno a que o Correio da Manhã teve acesso, as rádios receberam 22 milhões em 2021, os conteúdos multimédia tiveram um investimento de cerca de 2 milhões e o arquivo custou quase 3 milhões de euros.









Ver comentários