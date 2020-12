Canais fazem a festa do Natal com circo e cinema

A televisão vai ser uma boa companhia para este Natal, com os canais generalistas a prepararem uma programação especial para toda a família. Para hoje, a RTP1 propõe passar o dia na companhia de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, que apresentam ‘Festa de Natal’ (a partir das 10h00). À noite, a dupla junta-se a outros rostos para mais um ‘Circo de Natal’ (21h00).A SIC oferece cinema, com uma maratona que começa com ‘A Estrela de Natal’ (14h15) e que termina com ‘Trolls’ (21h25), ‘Arthur Christmas’ (22h45) e ‘O Amor Acontece’ (00h40).Já a TVI aposta no especial ‘Natal em Família’ (14h43), com Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, e em ‘Big Brother’. A, por sua vez, exibe o comovente filme ‘August Rush - O Som do Coração’ (00h30).Para o Dia de Natal, a RTP1 reexibe o tradicional ‘Natal dos Hospitais’ (11h30 e 14h15), enquanto a RTP2 apresenta o concerto ‘Andrea Bocelli & David Foster - O Meu Natal’ (22h30). Na SIC, depois do Circo de Monte Carlo (10h50), o cinema volta a ser aposta, com ‘Jumanji: Bem-vindos à Selva’ e ‘Maria Madalena’ (22h40). Já na TVI é possível assistir a ‘O Panda do Kung Fu 2’ (14h15) e ao especial ‘Somos Natal’.exibe ‘Houdini - O Último Grande Mágico’ (01h14), após uma tarde na companhia do ‘Especial CM’.