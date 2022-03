A seis meses da rentrée televisiva, os canais generalistas em sinal aberto já preparam as suas grandes apostas de entretenimento para domingo. Ao que o CM apurou, a TVI deverá apostar em mais uma edição de ‘Big Brother’, embora desta vez com concorrentes anónimos. No entanto, a análise às audiências da atual edição, com famosos - que tem registado resultados mais baixos do que a anterior -, será decisiva.