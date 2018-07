Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canais lucram dois milhões de euros por mês com chamadas

SIC e TVI receberam 11,8 milhões de euros entre janeiro e junho com serviços multimédia.

Por Duarte Faria | 01:30

Os ganhos com chamadas telefónicas e mensagens de valor acrescentado (designadas por IVR) está longe da pujança de outros tempos mas, ainda assim, SIC e TVI continuam a lucrar milhões.



De acordo com as contas do primeiro semestre da Impresa e da Media Capital, os dois grupos, em conjunto, fizeram cerca de 11,8 milhões de euros com esta linha de negócio, o que perfaz quase 2 milhões/mês, muito longe do recorde estabelecido em 2013, quando somados faturaram uma média mensal de 6,5 milhões de euros.



Segundo o relatório e contas do grupo Impresa, dona da SIC, entre janeiro e junho os proveitos com esta área de negócio foram de 2,97 milhões de euros, uma descida de 31,8% face ao período homólogo do ano passado. Esta descida é uma "consequência do fim de alguns programas" que tinham passatempos com IVR, explica a Impresa.



Já a Media Capital terá obtido receitas de cerca de 8,82 milhões de euros (uma subida face aos valores registados no mesmo período de 2017 - pouco mais de sete milhões de euros), segundo apurou o Correio da Manhã, já que o relatório e contas da empresa que detém a TVI não especifica estes números.



Recorde-se que, no ano passado, SIC e TVI fizeram pouco mais de 23 milhões de euros com este negócio. O canal de Carnaxide lucrou 8,1 milhões (uma quebra de quase 5,7 milhões face a 2016), enquanto a estação de Queluz de Baixo obteve receitas de quase 15 milhões de euros.