A série de televisão que vai contar a história da vida e da carreira de Cesária Évora deverá começar a ser rodada no mês de setembro no Mindelo, em Cabo Verde, e terá no papel de protagonista Soraia Tavares – que os telespectadores conhecem como concorrente dos programas ‘The Voice Portugal’ (RTP 1) e ‘A Tua Cara Não Me é Estranha’ (TVI). Mas também de novelas como ‘Paixão’ (SIC) ou ‘A Única Mulher’ (TVI). Quem frequente o teatro, pode também ter reparado na atriz no musical ‘Chicago’, que Diogo Infante apresentou no Teatro da Trindade, em Lisboa.





A produção da Lanterna de Pedra Filmes, que vai chamar-se ‘Sodade’ – em homenagem a um dos temas mais populares da cantora cabo-verdiana falecida em dezembro de 2011, aos 70 anos –, vai dividir-se por cinco episódios e a ideia é contar a história da “diva dos pés descalços” desde a infância pobre até à morte, no auge da popularidade mundial. Atrás das câmaras estará Diana Antunes, que dirigiu um dos episódios da minissérie ‘Contado por Mulheres’ (‘O Pio dos Mochos’, a partir de ‘Contos Vermelhos’ de Soeiro Pereira Gomes) e a banda sonora será da responsabilidade de Dino D’Santiago, que, à semelhança de Soraia Tavares, tem ascendência cabo-verdiana. Ainda sem data de estreia prevista no pequeno ecrã, esta produção tem como ponto de partida a biografia escrita pela polaca Elzbieta Sieradzinska e episódios narrados por quem privou com a embaixadora cultural de Cabo Verde.