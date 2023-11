Pela primeira vez este ano (a última vez foi em dezembro do ano passado), o programa ‘Casa Feliz’ chegou ao fim do mês a liderar audiências no horário entre as 10h00 e as 13h00. Em outubro, o formato das manhãs da SIC, apresentado por Diana Chaves e João Baião, registou - até dia 30 - uma audiência média de 285 600 telespectadores, a que correspondem 17% de share (ou seja, em cada 100 telespectadores que viram televisão a esta hora, 17 optaram por sintonizar a estação de Paço de Arcos).









