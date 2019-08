Casamento Toy & Daniela vai oferecer bilhetes duplos para a festa

e avão oferecer três bilhetes duplos para o casamento do Toy e da Daniela.O concurso tem inicio à meia-noite de segunda-feira, dia 5 de agosto, e termina às 23h59 de domingo, dia 15 de setembro.Os sorteios serão feitos às 11h00 do dia 16 de setembro e a publicação dos nomes premiados sairão no jornal do Correio da Manhã a 17 de setembro.Quer participar no concurso e ganhar um bilhete duplo para o casamento do Toy? Ligue 761 200 700.Uma chamada conta como uma participação. No máximo, cada participante poderá efetuar 6 chamadas diárias.Consulte aqui o regulamento do concurso.