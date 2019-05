"Replay" e "Better Love" de Chipre e Grécia, respetivamente, apontadas como as duas músicas favoritas.

As casas de apostas colocam a música do português Conan Osíris, "Telemóveis", fora do Top 10 de qualificação para a grande final da Eurovisão.Com uma percentagem de passagem a rondar os 46%, a música do irreverente Osíris terá a dura concorrência de "Replay" e "Better Love" de Chipre e Grécia respetivamente, apontadas como as duas favoritas a chegar à grande final.A final está marcada para o próximo dia 18 de maio em Telavive, Israel.