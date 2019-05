'Castigo' do Facebook após falha de segurança em risco de durar 20 anos

A mais recente falha de segurança que envolveu o Facebook - mais concretamente o serviço de mensagens WhatsApp - é apenas uma de muitas que têm marcado o historial da empresa de Mark Zuckerberg desde que rebentou o escândalo Cambridge Analytica, em março de 2018.Como ‘castigo’, a rede social poderá ficar sob a supervisão do governo norte-americano durante 20 anos. O acordo da empresa com a Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos deverá ser anunciado no próximo mês.O Facebook anunciou recentemente que espera pagar 2,6 mil milhões de euros de multa por quebras na política e prática de privacidade. Contudo, vários políticos consideraram que a sanção era demasiado branda e que não responsabilizava diretamente os executivos de topo do Facebook, nomeadamente o seu cofundador, Mark Zuckerberg.Ao mesmo tempo, defenderam que todas as práticas e políticas de privacidade da gigante da internet deveriam ser vigiadas, de forma a evitar mais falhas de segurança como a que aconteceu esta semana e que envolveu o serviço de mensagens WhatsApp, comprado pelo Facebook em 2014.A aplicação, que conta com 1,5 mil milhões de utilizadores, foi alvo de um vírus ‘espião’ capaz de aceder a todos os dados do telemóvel com uma simples chamada.mil milhões é o número aproximado de utilizadores do Facebook em todo o Mundo. Em Portugal, já são 6,2 milhões as pessoas que utilizam esta famosa rede social.Lançada a 4 de fevereiro de 2004, a rede social foi criada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Este domingo, a empresa está avaliada em cerca de 61,4 mil milhões de euros.Com apenas 35 anos, completados esta terça-feira, 14 de maio, o norte-americano Mark Zuckerberg é considerado o quinto homem mais rico do Mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 4,6 mil milhões de euros.