A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) está a analisar contratos comerciais assinados por jornalistas, como Domingos de Andrade (diretor da TSF e administrador da Global Media) ou Manuel Carvalho (diretor do ‘Público’), e conteúdos patrocinados ou contratualizados mas executados por jornalistas acreditados, que podem ser incompatíveis com o Estatuto do Jornalista.A situação, denunciada pelo jornal digital ‘Página Um’, está a ser averiguada pela CCPJ, que irá determinar os pontos que são da sua competência e já começou a questionar os referidos responsáveis, mas ainda não abriu qualquer processo.