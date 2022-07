As operadoras Meo e Vodafone já distribuíram as freguesias em que terão de assegurar banda larga móvel a 100 Mbps que contemple, pelo menos, 90% da população. De acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), estas obrigações de cobertura "têm de ser cumpridas no prazo máximo de um ano, a contar da data de homologação do acordo (13 de julho de 2023)".









