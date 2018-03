Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias celebram vida na festa do CM

Mais de 1500 pessoas festejam o nascimento de bebés em concelhos do Interior.

Por Luís Oliveira e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Centenas de bebés oriundos de vários pontos do País deram um brilho especial à sexta edição da Gala ‘Viva a Vida’ que este sábado se realizou no Multiusos de Viseu. Foi uma festa que aglutinou vários motivos de celebração: a vida e o quinto aniversário da CMTV.



Mais de 1500 pessoas esgotaram o recinto por onde passaram vários artistas que mostraram não estar indiferentes à baixa natalidade registada em Portugal e que se agravou em 2017.



Na festa, participaram bebés que no último ano nasceram em concelhos (73) com baixíssima taxa de natalidade, todos do interior do País. De carro ou autocarro chegaram, com sorrisos, para participar na festa. Contudo, as famílias de Pedrógão Grande recordaram a tragédia dos incêndios.



Dídia Costa lembrou a morte da madrinha de batismo, Dídia Augusto. A mulher, cega, ficou cercada pelas chamas e acabou por morrer queimada dentro de casa. "Temos de ter força para seguir em frente", disse Dídia Costa que chegou com o marido Tiago Simões e o bebé Adenilson Simões.