Chef Ljubomir Stanisic perde fãs mas recupera liderança

A terceira temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’ estreou no domingo com mais de 1,2 milhões de telespectadores, devolvendo à TVI a liderança dos domingos à noite.O formato que mostra o chef Ljubomir Stanisic a tentar salvar restaurantes da crise foi visto por uma média de 1 228 500 pessoas e alcançou um share de 24,8%, derrotando os trunfos que a SIC tinha reunido para lhe fazer frente no mesmo horário: o especial ‘Nazaré’, que obteve 1 026 700 telespectadores e 19,4% de share, e o especial ‘Casados à Primeira Vista II’, que alcançou 892 200 telespectadores e 20,2% de share.Apesar desta vitória, a TVI não ganhou o dia (fez 17,1% de share contra 17,4% da SIC). Além disso, as audiências deste primeiro programa ainda estão longe das registadas na estreia da segunda temporada, a 9 de setembro de 2018, altura em que atraiu 1,4 milhões de telespectadores e 32,1% de share.Em novembro, a estação de Paço de Arcos conquistou, pelo 10º mês consecutivo, a liderança das audiências na televisão portuguesa, com um share de 20,4% (subida de 4 pontos percentuais relativamente ao período homólogo do ano passado). Em segundo lugar ficou a TVI, com 14,1% (mais 2 pontos percentuais), seguida da RTP1, com 13,6% (mais 6 pontos).Ao, Luís Cabral, administrador da TVI, assume que ainda "há muito trabalho pela frente" na conquista das audiências, mas está otimista. "Estamos a apresentar conteúdos novos e a fazer o trabalho que devemos fazer", adianta.