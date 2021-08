Numa decisão inédita e que poderá abrir precedentes, a Administração Nacional de Imprensa e Publicações - órgão regulador das publicações impressas e digitais chinesas - especificou que as empresas de jogos online só podem permitir o acesso a menores entre as 20h00 e as 21h00, às sextas, sábados e domingos.







Leia também China limita menores a jogar apenas 3 horas de videojogos por semana A China vai limitar a cerca de três horas por semana o acesso de internautas menores de idade a jogos em rede, para evitar que as crianças “fiquem viciadas”.Numa decisão inédita e que poderá abrir precedentes, a Administração Nacional de Imprensa e Publicações - órgão regulador das publicações impressas e digitais chinesas - especificou que as empresas de jogos online só podem permitir o acesso a menores entre as 20h00 e as 21h00, às sextas, sábados e domingos.

O documento publicado pelas autoridades proíbe as empresas de disponibilizar os jogos “de qualquer forma durante outro horário” e estipulou que “o acesso de internautas que não se tenham registado e feito a verificação de identidade deve ser impedido”. O objetivo é, diz a Administração Nacional de Imprensa e Publicações, “proteger eficazmente a saúde mental e física” e o “crescimento saudável” dos menores, para o qual exige também a participação “ativa” das famílias, escolas e outros atores sociais. Esta medida surge depois de, no início deste mês, a imprensa oficial chinesa ter descrito os jogos em rede - jogados online, por mais do que um jogador, em simultâneo - como “ópio espiritual” e “droga” eletrónica.