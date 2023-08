China quer afastar jovens dos telemóveis

Restringir a 40 minutos por dia o uso de telemóveis a crianças como menos de oito anos de idade; a uma hora entre os 8 e os 15; a duas horas entre os 16 e os 18; e impedir que menores possam usar Internet através de aparelhos móveis entre as 22h00 e as 6h00. Estas são as grandes propostas de lei que o Governo chinês pretende ver aprovadas para combater o tempo que os mais novos passam a olhar para um ecrã de telemóvel. A Administra- ção do Ciberespaço da China já pediu mesmo às empresas de software que trabalhem com os fabricantes de dispositivos digitais no sentido de tornar possível a futura implementação destas medidas. O texto ainda está em fase de rascunho e a próxima etapa será a consulta pública.Um dos principais objetivos da nova lei é evitar o desenvolvimento de vícios em redes sociais e aplicações e implementar também uma espécie de controlo parental para que apenas determinados conteúdos possam ser acedidos pelos mais novos.Outra das propostas está relacionada com o conteúdo, pretendendo-se que os aparelhos a ser usados por crianças entre 12 e 16 anos só possam mostrar "conteúdos educativos e notícias", enquanto por menores de 3 anos só teriam direito a oferecer músicas e conteúdos focados em áudio.Recorde-se que, em 2021, o Governo chinês tinha imposto restrições para impedir que menores de 18 anos passassem mais de três horas por semana em jogos online, com algumas empresas tecnológicas a só poderem oferecer jogos para menores das 20h00 às 21h00 às sextas-feiras, fins de semana e feriados. Um ano depois, as autoridades informaram que 75% dos jovens jogam menos de três horas por semana.