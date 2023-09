Cinco programas da CMTV ganham aos jornais de horário nobre da SIC, TVI e RTP1

Cinco programas daforam esta sexta-feira mais vistos que o "Jornal da Noite" da SIC. A vantagem sobre o "Jornal Nacional" da TVI e o "Telejornal" do canal 1 da RTP foi ainda maior: no total, a televisão doteve 6 formatos à frente dos noticiários destas estações generalistas, RTP-1 e TVI.O programa "Duelo Final", da, por exemplo, registou uma audiência média de 7,5%, com 16% de share. O jornal da SIC registou apenas 6,3% de audiência média, com 13,5% de share.Ainda mais atrás da, o "Jornal Nacional" da TVI registou apenas 5,9% de audiência média.No top dos 10 programas mais vistos de toda a televisão portuguesa, ontem, 6 foram emitidos naobteve esta sexta-feira um share médio diário de 8,4%, liderando largamente: o segundo classificado, a CNN, obteve apenas 3% de share, e a SIC Notícias 1,7%.lidera o mercado de informação nacional há 17 meses sem interrupcão, e prepara-se para fechar setembro novamente a liderar.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.