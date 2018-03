Cláudia Pascoal nos 'tesourinhos' das autárquicas

Antes de vencer o Festival RTP da Canção, a cantora fez um vídeo de apoio a uma campanha eleitoral.

A vencedora do Festival RTP da Canção deste ano, Cláudia Pascoal, comoveu o país com a canção "O Jardim" mas, antes disso, foi no meio de outro jardim que protagonizou um verdadeiro "tesourinho" das eleições autárquicas de 2013.Na altura, a cantora, que também passou por programas como "Ídolos" e "The Voice", aparece acompanhada de mais jovens a apoiar a candidatura do primo Custódio Oliveira à União de Freguesias de Arco de Baúlhe e Vila Nune, em Cabeceiras de Basto.O vídeo do "hino de campanha" foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral, tendo sido comentado pela página humorística "Tesourinhos das Autárquicas" e mencionado em diversos meios de comunicação social pelo seu carácter insólito.Nas imagens, Cláudia Pascoal, de cabelo comprido e não-cor-de-rosa, apresenta-se como "Cláudia Rastaman da Street" e, no meio de um terreno e de familiares, garante que o primo representa "uma liderança há [sic] maneira" e pede-lhe que "legalize qualquer coisa" quando ganhar as eleições.Entre ritmos reggae e samples de discursos de Barack Obama, Cláudia brinca com o primo num hino claramente jocoso e brincalhão onde, no entanto, não é possível vislumbrar os dotes vocais que lhe valeriam, em 2018, a oportunidade de representar Portugal na próxima edição da Eurovisão...