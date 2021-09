Cláudio Ramos e Goucha no Big Brother: A causa que os une

"Concorrentes de causas." A expressão não é inédita, mas dá o mote à nova edição do ‘Big Brother’, que estreou no último domingo na TVI. A fórmula foi usada pela primeira vez no ‘BB 2020’ e revelou-se um sucesso junto do público. Agora, a estratégia volta a ser adotada por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, com os novos participantes a apresentarem-se ao público enumerando, logo desde início, as várias ‘causas’ que pretendem pôr em discussão durante a permanência na casa mais vigiada do País, como se estivessem a seguir um guião bem estudado.