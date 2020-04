Cláudio Ramos vs. Andreia Rodrigues: arranca o novo duelo dos domingos à noite

A guerra das audiências ganha este domingo um novo sabor, com a SIC e a TVI a estrearem os seus grandes trunfos para o domingo à noite. A grande novidade é, sem dúvida, o regresso de ‘Big Brother’, desta vez com Cláudio Ramos como apresentador.

Com estreia agendada para 22 de março, o reality show teve de ser adiado devido à pandemia de Covid-19. A Endemol e a TVI tiveram depois um mês para adaptar o formato à nova realidade. Numa primeira fase, os concorrentes vão estar isolados em apartamentos diferentes e só comunicarão através de videochamadas, até fazerem testes de despiste do novo coronavírus. Só quando houver certezas de que ninguém está infetado, os 20 participantes poderão mudar-se para a casa mais vigiada do País, que desta vez está localizada na Ericeira. Só então começará o verdadeiro ‘Big Brother’.

Este domingo à noite, Cláudio Ramos irá deslocar-se ao estúdio da Venda do Pinheiro para apresentar os concorrentes desta edição e a primeira fase do reality show, intitulada ‘Big Brother Zoom’.

Na sexta-feira, a TVI começou a apresentar o formato, com o especial ‘BB Zoom - Está a Chegar’, que conseguiu apenas atrair uma média de 452 500 telespectadores, perdendo para ‘O Preço Certo’, da RTP 1 (com 977 100 telespectadores).

De volta está, também, ‘Quem quer Namorar com o Agricultor?’, que volta a ter Andreia Rodrigues como anfitriã. O reality show foi um dos últimos programas da SIC a ver as suas gravações canceladas devido à pandemia, pelo que poderá vir a ter menos episódios. Contudo, como as filmagens arrancaram antes da chegada do novo coronavírus ao território nacional, as equipas, assim como os concorrentes, já viviam em isolamento nas respetivas quintas.

Além das edições de domingo à noite, ambos os programas vão ter os habituais espaços diários, de segunda a sexta-feira, às 19h00.



SAIBA MAIS

2000

Foi o ano da estreia do primeiro ‘Big Brother’ em Portugal. A TVI transmite hoje, às 14h25, a grande final deste formato, apresentado por Teresa Guilherme, do qual Zé Maria foi o grande vencedor e que foi vista por mais de 3,5 milhões de pessoas (73,8% de share).

Agricultora é novidade

A grande novidade da terceira edição de ‘Quem quer Namorar com o Agricultor?’ é o facto de, pela primeira vez na história do formato, haver uma agricultora. Catarina Manique, de 30 anos, vive no Fundão.