No final do primeiro semestre de 2023, o número de clientes do serviço de telefone fixo tinha crescido 1,7% para 4,4 milhões mas o volume de minutos de conversação originados na rede fixa diminuiu 17,1%.



De acordo com a explicação avançada pela Autoridade Nacional para as Comunicações (ANACOM), esta diferença entre a contratação e a real utilização da rede reflete o aumento das ofertas em pacote por parte das operadoras, que incluem este serviço sem custos adicionais.









