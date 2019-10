Os clientes da Vodafone estão com problemas em aceder à Internet, após falhas no serviço da rede fixa e dados móveis.Até ao momento, nem mesmo a linha de apoio ao cliente está operacional. No Twitter vários utilizadores da operadora refiram estar com problemas no acesso à Internet.A operadora de telecomunicações ainda não se pronunciou sobre o caso. O problema ocorre no mesmo dia em que os clientes da NOS também tiveram dificuldades no acesso à Internet.