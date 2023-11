No segundo dia de visita ao distrito de Viana do Castelo, incluída na ação de homenagem e agradecimento aos postos de venda que diariamente fazem chegar o jornalaté aos leitores, a equipavisitou na terça-feira as localidades de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima.Desta vez, Débora Carvalho e Paulo Oliveira Lima (dir. executivo) visitaram alguns dos pontos de venda onde o jornal é mais procurado. Esta quarta-feira, Carlos Rodrigues (dir.-geral editorial) e Rui Pedro Vieira vão andar por Monção, Valença, Caminha e Lanheses.despede-se na quinta-feira de Viana do Castelo (completando a viagem pelos 18 distritos de Portugal iniciada em janeiro) com Armando Esteves Pereira (dir.-geral editorial adjunto) e Paulo Catarro (jornalista) a passarem por Ponte de Lima, Cardielos, Viana do Castelo, Mazafres e Vila de Punhe.Recorde-se que desde 9 de janeiro, quando ooperou uma remodelação gráfica, até ao dia 21 deste mês, a venda do jornal em banca subiu 7% naquele distrito.volta ao Porto e em janeiro, a Lisboa.