CM bate recorde de audiência, lidera e é o único site com mais de 3 milhões de leitores

O site dofechou o ano passado com um reforço de liderança online e é o único site de informação com mais de três milhões de leitores alcançados durante o mês de dezembro.De acordo com o ranking netAudience, da Marktest, 3.198.899 pessoas acederam aono último mês de 2019. Este valor constitui igualmente um recorde de audiência no site líder de audiência em Portugal.A esmagadora maioria dos leitores acederam aoonline através de dispositivos móveis. O conjunto de sites da TVI está em segundo lugar no ranking com 2,9 milhões de alcances.O terceiro lugar é ocupado pelo agregador de notícias NM (2,9 milhões). Mais atrás está o JN com 2,7 milhões e o Público que, com 2,5 milhões de alcances, foi o único meio do ‘top 5’ do ranking a descer em relação a novembro.

No universo de meios do grupo Cofina, ao qual pertence o CM, destaque ainda para a subida da Flash! que somou em dezembro 2,3 milhões de pessoas alcançadas e lidera o seu segmento. Líder na informação desportiva, o Record totalizou em dezembro 1,8 milhões de alcances. O Jornal Negócios, também líder da informação económica, totalizou 1,2 milhões de leitores. Já a revista Sábado subiu três posições no ranking da Marktest e foi lida por 1,2 milhões de leitores online. A Máxima ascendeu 9 posições no mesmo indicador e é lida por quase meio milhão de pessoas.



Cofina lidera grupos

Estes valores colocaram a Cofina na liderança por grupos fazendo cair a Media Capital para a segunda posição. A Cofina é o único grupo a registar um alcance superior aos 4 milhões de leitores.