CM continua perto de todos os leitores

A iniciativa ‘por Perto’ regressou na quarta-feira ao Algarve, numa altura em que milhares de portugueses passam férias no Sul do País. O distrito de Faro é dos que mais têm crescido em vendas doem banca, uma procura de exemplares que se acentua nesta altura do ano."Estamos a repetir a visita ao distrito de Faro porque em agosto estão cá leitores de todo o País e levam oconsigo", afirmou Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Cofina. O regresso ao Algarve teve também como objetivo perceber como funciona a distribuição dopela região durante a época em que se verifica o aumento populacional.O périplo pelos pontos de venda começou em Vila Real de Santo António, seguindo-se Monte Gordo, Tavira e Altura. Tânia Laranjo, um dos rostos mais conhecidos dae apresentadora do programa ‘Doa a Quem Doer’, distribuiu em todos os locais vários brindes, como forma de agradecimento do trabalho desenvolvido pelos estabelecimentos."A nossa função é criar ligações com os postos de venda e com quem todos os dias vende o nosso jornal", referiu a jornalista.Esta quarta-feira o ‘por Perto’ irá continuar pelo sotavento algarvio, tendo como paragens Quarteira, Loulé e Armação de Pera, e contando com a presença de João Ferreira, subdiretor doe da. Seguem-se, amanhã, os concelhos de Albufeira e Portimão, alguns dos locais com maior concentração de portugueses.Recorde-se que o distrito de Faro registou um crescimento de 12% nas vendas, quando em comparação com o período de 31 de outubro a 19 de dezembro do ano passado. Foi o segundo distrito a nível nacional que mais cresceu.