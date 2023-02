CM e CMTV no coração da guerra na Ucrânia

e avão estar esta semana na linha da frente dos combates que se travam em território ucraniano, com duas das mais experientes equipas de reportagem do nosso país na cobertura de conflitos militares: Pedro Mourinho e Nuno André Ferreira; Alfredo Leite e Pedro Escoto.Um regresso ao teatro de operações, numa altura em que se assinala um ano de conflito e se aponta para uma ofensiva em larga escala das forças russas.Pela objetiva de Pedro Escoto e Nuno André Ferreira, os jornalistas Alfredo Leite e Pedro Mourinho vão trazer até nós, através dae das páginas do, a dura realidade que se vive no coração da Europa, os avanços e recuos das forças em confronto, a voz dos que sofrem e fogem à morte, a evolução dos exércitos de Zelensky e Putin no teatro de operações.A melhor informação sobre a guerra na Ucrânia é noe na