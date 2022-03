CM é líder na imprensa portuguesa com quota de mercado de 61,4%

Em 2021, o Correio da Manhã voltou a ser líder absoluto na imprensa portuguesa com uma quota de mercado de 61,4%. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), em cada 100 leitores que compram jornais diários generalistas, mais de 61 optam por um exemplar do CM.Em banca, o Correio da Manhã vendeu uma média de 50 879 exemplares por dia, o que representa quase o dobro dos restantes diários nacionais juntos, continuando a ser o preferido dos leitores portugueses.Em segundo lugar na tabela surge o ‘Jornal de Notícias’, com uma média de 19 839 exemplares vendidos em banca por dia ao longo do ano passado (caiu 14%). Segue-se o desportivo ‘Record’, que venceu 18 189 jornais diariamente, o que representa uma subida de 1% em comparação com o ano anterior.Na quarta posição entre os principais diários nacionais encontra-se o ‘Público’, com uma média de 10 644 exemplares vendidos em banca por edição (caiu 7%). Logo a seguir está o desportivo ‘O Jogo’, com 6287 cópias vendidas (menos 5%) por dia. Por fim, o ‘Diário de Notícias’ vendeu 1563 exemplares (queda de 48%), ocupando o sexto lugar da lista.Se contabilizarmos também os semanários nacionais, o CM mantém-se líder absoluto de vendas em banca, seguido do ‘Expresso’. Entre as revistas de informação, a ‘Sábado’ continua a liderar o segmento, com uma média de 17 358 exemplares, enquanto a ‘Visão’ vendeu 11 738 revistas por semana.Recorde-se que os diários ‘Inevitável’ e ‘A Bola’, assim como os semanários ‘Nascer do Sol’ e ‘Novo’, não são auditados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, por opção própria.Um especial destaque também para as vendas digitais do Correio da Manhã, que aumentaram 32% no ano passado.Em 2021, a CMTV também foi o canal preferido dos portugueses, sendo este o quinto ano consecutivo em que liderou no mercado da informação cabo.Entre janeiro e dezembro, a ‘TV Guia’ foi a única revista do segmento televisão que aumentou as vendas (2%), para 38 669 exemplares semanais.No ano passado manteve-se a tendência de queda entre os diários que venderam, em média, menos 12 167 exemplares em papel, num total de 107 401.