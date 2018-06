CM é o jornal com mais leitores em Portugal

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estidp da Marktest revela que diariamente uma média de 964 mil pessoas leem edição em papel do Correio da Manhã.

Por Hugo Real | 01:30

O Correio da Manhã tem uma média diária de 964 mil leitores, revela a primeira vaga do Bareme Imprensa 2018, estudo da Marktest realizado entre 23 de fevereiro e 6 de junho. Estes números colocam o CM como o jornal com mais leitores em Portugal, com uma diferença para o segundo classificado, o 'Jornal de Notícias', de 106 mil leitores.



O jornal 'A Bola', com 657 mil leitores, encerra o pódio dos dez títulos de informação geral mais lidos em Portugal. Neste ranking segue-se o diário desportivo 'Record' (com 637 mil leitores) e o 'O Jogo' (lido diariamente por uma média de 476 mil pessoas).



O semanário 'Expresso' surge em sexto lugar, com uma média de 421 mil leitores por edição. O título do grupo Impresa é seguido pelo diário generalista 'Público' (407 mil leitores), pela newsmagazine 'Visão' (334 mil) e pelo 'Diário de Notícias' (288 mil pessoas), que a partir de 1 de julho vai abandonar a sua edição diária e vai passar a estar em banca apenas uma vez por semana.



A revista 'Sábado', com uma média de 245 mil leitores, encerra o top 10.



De referir ainda a performance dos vários suplementos do Correio da Manhã. A revista 'Vidas', publicada aos sábados, é líder do seu segmento com uma média de 510 mil leitores, enquanto a 'Sexta', também líder, é lida por 443 mil pessoas.



Já a revista 'Domingo' registou uma audiência média de 430 mil leitores. O caderno 'Correio Sport', líder de segmento, aumentou os seus leitores para os 356 mil, enquanto que os Classificados CM são lidos, em média, por 178 mil pessoas.