CM liderou isolado, mais uma vez, consumo online em outubro

O Correio da Manhã voltou a liderar, no mês de outubro, o ranking de sites noticiosos em Portugal. O CM online, revela o índice netAudience, da Marktest, continua na frente das preferências noticiosas digitais tendo alcançado no passado mês mais de três milhões e meio de leitores, a sua segunda melhor marca de sempre.



A TVI ocupa o segundo lugar do ranking com 3,4 milhões e mais abaixo segue o JN com um valor ligeiramente inferior. A Flash! (do grupo Cofina, tal como o CM) continua a crescer e está na quarta posição com 2,7 milhões à frente da SIC que soma 2,4 milhões.





acaba de reformular toda a suacom mais reportagens, explicadores e gráficos animados o que constitui uma oferta ímpar no panorama digital nacional.