O Correio da Manhã continua a registar uma forte procura em banca - tendência que se acentuou com a mudança da imagem do jornal a 9 de janeiro e não mais parou. Os dados mais recentes, recolhidos entre esse dia e 8 de julho, apontam para uma subida de 2% nas vendas em todo o País.



O Norte foi a região onde a procura mais aumentou (10%), com especial destaque para o distrito do Porto, onde o CM vende hoje mais 17% quando em comparação com 31 de outubro a 19 de dezembro do ano passado. As subidas foram também muito significativas em Bragança (mais 8%), Aveiro e Braga (mais 7% em cada um destes distritos). Segue-se a região Sul, com uma subida de 3%, e o Centro (mais 1%). Recorde-se que, desde o início do ano, os leitores têm elogiado muito a nova imagem do Correio da Manhã - mais moderno, mais elegante, mais fácil de ler e com mais notícias.

CM não pára de crescer e viaja até Castelo Branco







Entretanto, na próxima semana, os rostos do CM e da CMTV continuam o périplo pelos pontos de venda do País - até ao fim do ano, todos os 18 distritos de Portugal continental terão recebido a visita do Correio da Manhã, que, vale a pena lembrar, é, segundo a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, o jornal preferido dos portugueses, com uma quota de mercado, entre os diários superior, de 60%. Entre segunda e quarta-feira, o CM vai estar no distrito de Castelo Branco, passando pela própria cidade, mas também por Vila de Rei, Sertã, Cernache de Bonjardim, Oleiros, Penamacor, Covilhã e Tortosendo. Esta iniciativa, que dura há vários meses, é uma forma de agradecimento a todos os que ajudam, diariamente, a fazer chegar o CM aos leitores.