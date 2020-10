CM oferece máscara aos leitores esta sexta-feira

Cuidar de nós é cuidar dos outros. A obrigatoriedade do uso das máscaras, em todos os locais públicos, nomeadamente na rua, é fundamental para evitar o contágio e travar o regresso ao confinamento. Oem parceria com a Karcher, associa-se ao esforço de todos no combate ao vírus, oferecendo aos seus leitores, na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro, uma máscara 3PLY para uso pessoal/individual.Uma iniciativa que se repete - é a terceira vez que o seu jornal diário lhe oferece uma máscara -, e pela segunda vez em parceria com a Karcher.A máscara, que oferecemos na compra do jornal, encontra-se encartada, em manga de plástico, na revista ‘Sexta’, que acompanha a edição donesse dia.Os números divulgados pela Direção-Geral da Saúde nas últimas semanas são motivo de preocupação, pelo que não podemos baixar a guarda, cabendo a cada um a responsabilidade de se proteger e proteger os outros. O uso da máscara, neste contexto, assume particular relevância e o, em parceria com a Karcher,vai dar o seu contributo.esta oferta não é um dispositivo médico. Não nos responsabilizamos pela sua utilização incorreta. Consulte as instruções que se encontram na embalagem.