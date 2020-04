CM oferece máscaras com a edição deste sábado

vai oferecer com na edição deste sábado, dia 18 de maio, uma máscara individual de proteção. A iniciativa estende-se a todo o país e a todos os postos de venda do seu jornal que continuam abertos ao público e cuja localização pode ser consultada aqui A máscara será embalada separadamente com o exemplar da revista Vidas que faz parte da edição doEsta ação é uma parceria doe dacom a*Esta oferta não é um dispositivo médico. Não nos responsabilizamos pela sua utilização incorreta. Consulte as instruções que se encontram na embalagem.